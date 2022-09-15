Puşide-i siyah meclis kürsüsünde

Bursa'nın 8 Temmuz 1920'de Yunan işgaline uğramasının ardından Ankara'da meclis kürsüsüne puşide-i siyah olarak bilinen siyah örtünün serilmesi sahnesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde canlandırıldı.

Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, Meclis Toplantı Salonu'nda 100 yıl öncesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni canlandırdı. Bursa'nın işgal haberinin Ankara'ya ulaşmasının ardından başkentte meclis üyelerinin yaşadığı üzüntü ve bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla meclis kürsüsüne puşide-i siyah olarak adlandırılan siyah örtünün serilmesi sahnesi yaşatıldı. Bursa'nın işgalden kurtuluş haberi ve ardından meclis kürsüsünden kara örtünün kaldırılması sahnesi de meclis üyeleri tarafından alkışlandı.