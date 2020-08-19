Radyasyon içermeyen MR ile sağlığınıza kavuşun

Oğuzhan Güven Gümüştaş, radyasyon içermeyen MR enteroklizisin tomografiye alternatif olduğunu söyledi.

Özellikle ince bağırsak hastalıklarının değerlendirmesinde oldukça önemli bir tetkik olan MR Enteroklizis hakkında bilgi veren Oğuzhan Güven Gümüştaş, “MR enteroklizis Radyolojinin en nadide MR tetkiklerinden bir tanesidir. Özellikle ince barsak hastalıklarının değerlendirilmesinde, radyasyon içermemesi ve tomografiye göre yer yer üstünlüğü olan MR tetkikidir. MR enteroklizis hazırlığında, hastaya 12 saatlik açlık ve barsak temizleyici ilaçlar verildikten sonra MR tetkikine girmeden yaklaşık olarak 1 saat öncesinde 3 litre su içerisinde sorbitol veya mannitol katarak hastaya içirmekteyiz. Buradaki hedef barsak anslarının genişlemesi ve duvarlarının daha belirgin hale gelmesi, hastaya ayrıca damardan ilaç verilerek, duvardaki inflamasyonlar, tümörler ayrıntılı olarak boyanarak tetkik edilir” dedi.

MR enteroklizis görüntüleme tekniği özellikle Türkiye'de de sıkça rastlanan, CRONH, ülseratif kolit, whipple hastalığının değerlendirilmesinde ve ince barsak tümörlerinin görüntüleme ve değerlendirilmesinde diğer tetkiklere göre üstünlüklere sahip olduğunu belirten Gümüştaş, “Ayrıca kalınbağırsak kolonik ansları ayrıntılı olarak değerlendirebilme avantajını sağlar. MR enteroklizisin en büyük özelliği radyasyon içermemesi ve tomografiye kesinlikle alternatif olmasıdır. Bunun dışında MR'ın üstünlükleri olan mezenterin değerlendirilmesinde, lenf bezlerinin değerlendirilmesinde ve karın içi, karaciğer gibi solid organların değerlendirilmesinde çok önemli üstün bir değere sahiptir. Günümüzde, MR görüntüleme hizmetleri içerisinde yukarıda belirtilen üstünlüklerine rağmen en az bilinen ve en az istenen tetkiklerdendir. Bu değerlendirmeler ışığında özellikle inflamatuvar barsak hastalıklarının teşhisinde güçlü bir alternatif görüntüleme olarak kullanılmalıdır” şeklinde konuştu.