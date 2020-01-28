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Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine Bursa'da büyük ilgi

Rafadan Tayfa Göbeklitepe, karakterleri Bursa’da sevenleri ile buluştu.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe, karakterleri Bursa'da sevenleri ile buluştu.


Ekranların en sevilen çizgi dizilerinden Rafadan Tayfa'nın devam filmi 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' karakterleri Bursalı sevenleri ile bir araya geldi. Filmin karakterleri ilk olarak, salonda seyirciler ile bir araya geldi. Ardından filmin karakterleri imza gününde buluştu. Hayranlarına imza dağıtan karakterler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Renkli görüntülerin sergilendiği alanda, çocuklar Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine yoğun ilgi gösterdi.

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