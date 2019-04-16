Rahim ağzı kanseri aşıyla yenilebilir

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şükrü Okan Kaylar, tarama ve aşının tedavi sürecinde çok önemli olduğunu söyledi.

Meslektaşlarına insan papilloma virüsü HPV'nin yol açabileceği rahim ağzı kanseri konusunda sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şükrü Okan Kaylar, HPV'nin ölümcül sonuçlarını anlatırken aşı konusuna dikkati çekti. Rahim ağzı (serviks) kanserinin, Amerika Kanser Derneği'nin son verilerine göre ne öldürücülükte ne de görülme sıklığı olarak kadınlarda görülen ilk 10 kanser arasına girmediğini kaydeden Şükrü Okan Kaylar, “Beyin ve karaciğer kanserleri bütün kanserler arasında yüzde 2'lik oranla ilk 10'a girerken, rahim ağzı kanseri girmez. Bu oran İngiltere'de de böyledir, en öldürücü ilk 10 kanser arasına rahim ağzı kanseri girmez. Ülkemizde ise rahim ağzı kanserinden ölümler 8'inci sırada yer almaktadır. HPV enfeksiyonunu kadınların büyük bir kısmı geçiriyor. Yüzde 5'inde sıkıntılı. Bu yüzde 5'in binde 1'inde kanser görülüyor. Yani rahim ağzı kanserinde azalma olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Taramalar sürmesine rağmen kadınların risk altında olmaya devam ettiğini de belirten Şükrü Okan Kaylar, risk faktörleri ve aşı konusunda şunları söyledi:

“HPV enfeksiyonunda en önemli risk faktörleri sigara, çok eşlilik, immün sistemin baskılanması, beslenme faktörleri ve genetik faktörler olarak sıralanabilir. Önleyici koruma olarak aşılamayı tavsiye ediyoruz. İkincil korunma aşamasında tarama ve kanser öncülü lezyonların tedavisi, sonrasında kanser tedavisi ve son aşamada palyatif bakım gelmektedir. Tarama ve aşılama kişiyi kanserden koruyacaktır, ancak servikal kanser sıklığı üzerindeki etki, adölesan dönemden önceki kızlarda, HPV aşısı ulusal aşılama programının rutin bir parçası olduğunda ortaya çıkacaktır”.