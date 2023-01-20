Rahim ağzı kanseri her iki dakikada bir can alıyor

Dr. Nazmiye Şentürk, dünyada her yıl 274 bin kadının hayatını kaybettiği rahim ağzı kanseri hakkında Otoyol Yatırım ve İşletme'nin kadın çalışanlarını bilgilendirdi.

Gerçekleştirdiği sunumda, rahim ağzı kanserinin tedavisinin başarıya ulaşmasında erken tanı konulmasının çok katkısı olduğunu dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Nazmiye Şentürk, dünyada her iki dakikada bir kadının rahim ağzı kanserinden hayatını kaybettiğini kaydetti.

Rahim ağzı kanserinde her yıl dünyada 493 bin yeni vaka oluştuğunu ve 274 bin kadının hayatını kaybettiğini belirten Op. Dr. Nazmiye Şentürk, erken tanının önemine işaret ederek, “Türkiye ve dünyadaki kadınlarda rahim ağzı kanserinde kanser öncüsü lezyonların ortaya çıkmasından kanser oluşumuna kadar geçen süre 5-10 yıl arasındadır.Kanser öncüsü lezyon aşamasında veya çok erken evre kanser aşamasında yakalandığında şifa ile sonuçlanması oldukça yüksek bir hastalıktır. İleri evre kanserin tedavisinin şifa ile sonuçlanma ihtimali düşüktür” dedi.

“Rahim ağzı kanserinin belirtileri”

Rahim ağzı kanserinin belirtilerine de değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, “Bazı belirtileri kadınlar fark edebilir düzeyde. Bu belirtileri şöyle sıralayabiliriz : Adet dışı kanama,bel ve kasık ağrıları, kötü kokulu akıntı, cinsel birleşme sırasında ağrı/kanama ve kilo kaybı gibi durumlarla karşılaşan kadınlarımızın rahim ağzı kanserinden şüphelenmesinde ve gidip test yaptırmasında fayda vardır. Test konusuna gelmişken onu da size ifade edeyim. Öncelikle ağrısız ve 15 - 30 saniye gibi kısa bir sürede yapılabiliyor. Pap smear ya da kısaca smear testi, serviks (rahim ağzı) kanseri taramasında kullanılan, henüz oluşum aşamasındaki kanseröz lezyonların teşhisini sağlayabildiği için, tedavinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Düzenli olarak gidip yaptırmanız size büyük oranda korur. Bize de erken müdahale şansı verir.Cinsel yaşantının başladığı ve 18 yaş üstü tüm evli kadınlar taramadan geçmelidir” diye konuştu.

Kanser riskini artıran durumlar hakkında bilgi vererek uyarılarda bulunan Op. Dr. Nazmiye Şentürk şöyle konuştu; “Sinsi bir kanser türünden bahsediyoruz genellikle ciddiye alınmayan belirtiler gösteriyor. Bunu tetikleyen bazı durumlar var. Bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar (HPV), 20 yaşından önce aktif cinsel yaşamınız varsa, birden fazla eşle cinsel ilişki ve tedavi edilmeyen yaralar. Bunlara ek olarak dikkat etmemiz gereken ve kanseri tetikleyen ki sadece kanseri değil birçok hastalığa neden oluyor. Şöyle, yanlış beslenme, sigara kullanımı ve kişisel temizlik kurallarına uyulmaması da rahim ağzı kanserine yol açıyor. Mutlaka bu hususlara dikkat etmeliyiz” dedi.