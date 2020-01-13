İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Raif ile telafet Mudanya'da seyirciyle buluştu

Mudanya Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Bir Alaturka Hikâyet-Raif ile Letafet” adlı müzikli oyunu Mudanyalılarla buluşturdu.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde “Yılın En Başarılı Ekip Oyunu” ödülünün sahibi oyun, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni dolduran tiyatro severlerden de tam not aldı.


Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde “Yılın En Başarılı Ekip Oyunu” ödülünün yanı sıra, oyuncularından Sinem Ünsal'la “Yılın En Başarılı Genç Kadın” ödülünü kazandıran “Raif ile Letafet” Mudanya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro severlerle buluştu. Cihangir Atölye Sahnesi'nin ilk profesyonel oyunu olan Kıvanç Kılınç'ın yazdığı, Muhammet Uzuner'in yönettiği oyun paranın ve gücün peşinde koşan Banker Veli, zenginlik ve güç peşindeki baba Müşerref ile kızı Letafet'in masum, romantik ancak parasız aşığı şair Raif döngüsündeki komik olayları aktarıyor. Aras Cem Güler, Barış Özgenç, Bülent Düzgünoğlu, Kıvanç Kılınç ve Sinem Ünsal gibi ünlü isimlerin rol aldığı oyun, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverler tarafından büyük alkış aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.