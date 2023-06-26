İhlas Haber Ajansı

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Ralli pistindeki molozlar alev aldı

Orhangazi’de İznik Gölü sahilindeki ralli pistine atılan molozlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki ralli pistine atılan molozlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Geniş bir alana yayılan ve etrafı kara bulutların sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.


Olay, sabah 10.00 sıralarında İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde bulunan RalliKros pistinin yanındaki boş alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir süredir moloz atıklarının döküldüğü alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın geniş bir alana yayıldı


Molozlar, inşaat atıkları ev malzemelerinin yer aldığı atıklardaki yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Kara dumanların yükseldiği bölgeyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti.


Moloz atıklarının kim tarafından ya da ne şekilde yakıldığı ise belli olmadı. Etrafa zararlı duman yayılmasına neden olan yangına ise vatandaşlar tepki gösterdi.

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