İhlas Haber Ajansı

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Rallide sürücülerin arasına daldı, facia böyle teğet geçti

Bursa’da ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı.

Bursa'da ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.


Bursalılar 46. Yeşil Bursa Rallisi izlemek için yarışın yapıldığı Keles yoluna akın etti. Yarış sırasında viraja hızlı giren ralli arabası seyircilerin arasına daldı. Seyircilerin tehlikeyi önceden sezmesi üzerine koşarak uzaklaştılar, bu sayede ölen yada yaralanan olmadı.


Facianın teğet geçtiği anlar cep telefon kamerasına yansıdı.


Yoldan çıkan yarış otomobili daha sonra piste girip yoluna devam etti

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