Ramazan ayında ara öğünü unutmayın

Meltem Yavaş, iftar ve sahur arasında ara öğünleri unutmamak gerektiğini söyledi.

İftar ve sahur arasında yeterli su tüketimine dikkat edilerek tek seferde değil, zamana yayarak mutlaka 2 veya 2,5 litre suyun içilmesi gerektiğinin altını çizen VM Medical Park Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Meltem Yavaş, yeterli su tüketilmediği takdirde vücuttaki su oranı azalacağını ve hazımsızlık, tansiyon düşüklüğü, ödem gibi sorunlarla karşılaşma ihtimalinin artacağını vurguladı. İftarla sahur arasında vitamin-mineral eksikliklerinin önüne geçmek için mutlaka ara öğün yapılmasını da sözlerine ekleyen Diyetisyen Meltem Yavaş, porsiyon kontrolüne dikkat edilerek ihtiyaçtan fazla besin tüketilmemesi uyarısında bulundu. Ramazan döneminde mutlaka sahura kalkılması gerektiğini işaret eden Diyetisyen Meltem Yavaş, “Sahura kalkılmazsa, açlık süresi uzayacak, kan şekeri ve tansiyon düşmesine, mide asidinin artmasına sebep olacaktır. Uzun süre sahura kalkılmadan oruç tutulması da metabolizmanın yavaşlamasına yol açabilir” dedi.

Sahur öğününde tercih edilen besinlerin yavaş sindirilen ve besleyici değeri yüksek besinler olması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Meltem Yavaş, “Beyaz un, çay şekeri gibi çok hızlı sindirilen besinlerden kaçınılmalıdır. Kızartılmış besinler tüketmeniz de gün boyu mide bulantısı yaşamanıza sebep olabilir. Bu sebeple sahurda kızartılmış besin tüketiminden kaçınmanızı öneririm. Ekstra tuz içeren salam, sucuk, sosis gibi besinler de sahurda tercih edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Uzun bir süre açlık sonrası iftar öğününde hazımsızlık yaşamamak adına orucumuzu hurma, kayısı, zeytin gibi yiyeceklerle açıp, yemek yemeye çorba ile başlanılmasını öneren Diyetisyen Meltem Yavaş, şu bilgileri paylaştı:

“İftarda çorba yanında bir miktar ekmek ile yemeğe başlayıp, ardından 5-10 dakika mola vererek midemizi dinlendirmeli, bu sayede doğru sindirim yapmasını sağlamalıyız. Sonrasında ızgara, fırın veya haşlama şekillerinde pişirilmiş et, tavuk, balık veya kurubaklagil, sebze yemekleri, mevsim salata ve tam tahıllı ekmeklerden oluşan bir öğünle devam edilebilir.”

Diyetisyen Meltem Yavaş, “İftardan hemen sonra tatlı tüketilmemelidir. Fakat 1-2 saat sonrasında sütlü bir tatlı ile ara öğün yapılabilir. Şekerli ve asitli içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu tür içecekler vücuttan su kaybına yol açmaktadır” şeklinde konuştu.