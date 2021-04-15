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Ramazan davulcusundan korona isyanı; 2 yıldır İllallah ettirdin

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ramazan ayında kamyonet kasasında davul çalan Yıldıray Palabıyık, manisinde koronaya isyan etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan ayında kamyonet kasasında davul çalan Yıldıray Palabıyık, manisinde koronaya isyan etti.


Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, sokak sokak gezerek vatandaşları manilerle sahura kaldırdı. Oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binerek davul çalan Palabıyık, manilerine koronavirüsü ekledi. "2 yıldır İllallah ettirdin, Türk milletine mesafe koydurttun, Yaşlı genç demeden aldın götürdün, Aşıda da ikiye böldürttün, Korona Bırak artık yakamızı, Bu bayram alalım harçlığımızı" diyerek vatandaşlara seslenen Palabıyık, ilgi gördü.


Uzun yıllardır davul çaldığını söyleyen Palabıyık, mahallenin nüfusu artınca kamyonet kasasında mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

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