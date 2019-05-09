Ramazan etkinlik çadırı Çarşıya renk kattı

İnegöl Belediyesi, 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için çarşı bölgesinde ‘Ramazan Etkinlik Çadırı' oluşturdu. Ailelerin çocuklarını bırakarak alışverişlerini yapmalarına imkan sağlayan etkinlik çadırı, çocukların da kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

İnegöl Belediyesi, ramazan ayı kapsamında farklı etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda çarşı bölgesinde bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk ramazan etkinlik çadırı oluşturuldu. İshakpaşa Camisi ile Beylik Hanı arasında bulunan alanda oluşturulan etkinlik çadırında, 5-12 yaş aralığındaki çocuklara kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler ve el işi sanatı etkinlikleri usta öğreticiler tarafından yaptırılıyor. Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla buradaki görevli eğitmenlere bırakarak çarşıdaki işlerini görürken, çocuklar da gün boyu farklı etkinliklerle keyifli anlar yaşıyor. 11.00 ile 18.00 saatleri arasında açık kalan ramazan çocuk sanat etkinlik çadırına, Belediye Başkanı Alper Taban sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İnegöl'de ramazanı dolu dolu yaşamak ve yaşatmak adına bir dizi çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Taban, "Çocuk Atölyesi Çadırımız da bunlardan bir tanesiydi. Bildiğiniz gibi 8 ayrı camide, her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları olmak üzere Kuran okumada derece yapmış hafızlarımızı da şehrimize getirerek cemaatlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Beraberinde yine iftar sofralarında yetimlerimizle, ihtiyaç sahibi ailelerimizle, beraberinde şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek iftar sofralarında buluşmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da çarşıda hem esnafımıza destek verebilmek adına hem de ailelerimizin alışverişlerini yaparken çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri bir etkinlik alanı oluşturduk. Çocuklarımızın da buradan istifade etmesini, faydalı zaman geçirmelerini amaçladık. Ailelerimiz buraya sabah 11.00 ile akşam 18.00 arasında çocuklarını bırakabilirler” dedi.