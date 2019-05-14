Ramazan geceleri tiyatroyla renklendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, en güzel oyunlarından biri olan ‘Arslan Bey'in Kerimesi' ile ramazan ayında da ilçelerde sanatseverlerle buluşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, tüm ilçelerde yaşayan vatandaşları tiyatro ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Her yerde tiyatro' projesi kapsamında ramazan ayında da yaz turnesine hızla devam ediyor. Şehir Tiyatrosu, ramazanın başlaması ile ‘Arslan Bey'in Kerimesi' adlı oyunla ilçeleri gezmeye başladı. Adalet mahallesi, Orhaneli ve Merinos Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen sanatçılar, eğlenceli oyunla izleyenleri kahkahaya doyurdu. Anonim bir orta oyunu metni olan Tireli'den uyarlanan ‘Arslan Bey'in Kerimesi', geleneksel Türk tiyatrosunun komik kahramanlarını ilçelerde yaşatılıyor. Orhaneli'deki oyunu Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da izlerken, ilçe sakinleri neşeli bir ramazan gecesi geçirdi. Tiyatroseverler, sanatçıları başarılı sahne performanslarından dolayı alkışlarla ödüllendirdi. Şehir Tiyatrosu sanatçıları, turne kapsamında gösterilerine İnegöl, Yenişehir ve Harmancık ile devam ediyor.

Şehir Tiyatrosu Ramazan programı:

16 Mayıs Perşembe - İnegöl / Oyun saati: 21:00

17 Mayıs Cuma - Yenişehir / Oyun saati: 22:00

18 Mayıs Cumartesi - Harmancık / Oyun saati: 23:00

22 Mayıs Çarşamba - Merinos Parkı / Oyun saati: 23:00

23 Mayıs Perşembe - Mudanya / Oyun saati: 23:00

24 Mayıs Cuma - İznik / Oyun saati: 21:00

25 Mayıs Cumartesi - Orhangazi / Oyun saati: 23:00

29 Mayıs Çarşamba - Karacabey / Oyun saati: 21:00

30 Mayıs Perşembe - Gürsu / Oyun saati: 21:00

01 Haziran Cumartesi - Mustafakemalpaşa / Oyun saati: 21:00