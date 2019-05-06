Ramazan ilk teravihle başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazan ayının ilk teravih namazını Ulucami'de kılıp, ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazında Bursalılar adeta camilere akın etti. Özellikle tarihi camilere yoğun ilgi olurken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ramazanın ilk teravih namazını Ulucami'de kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla çay içip, sohbet eden Aktaş, teravih, iftar ve sahur programlarıyla Kuran-ı Kerim ayı olan ramazanı en güzel şekilde idrak edeceklerini vurguladı. Aktaş, “Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak Merinos Park'ta birbirinden farklı programlar uyguladık. Farklı bölgelerde iftar çadırlarımız olacak. Her akşam 14 bin kişiye ve üniversitede de 2 bin 500 kişiye olmak üzere 16 bin 500 kişiye iftar verilecek. Ben de sık sık bu iftar çadırlarımızda vatandaşımızla bir araya geleceğim. Yurt dışı iftar ve erzak dağıtımlarımız olacak. Bulgaristan'da, Kosova'da, Makedonya'da, Bosna Hersek'te, Gürcistan'da ve Sırbistan'da da Müslümanların iftar coşkusuna ortak olacağız. Ben tüm hemşerilerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.