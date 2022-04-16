Ramazan Yıldırım'da bir başka güzel

Yıldırım Belediyesi ramazan faaliyetleri çerçevesinde Barış Manço Kültür Merkez'inde sahnelenen Nasreddin Hoca gösterisi çocukların büyük beğenisini topladı.

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayının ilk gününden bu yana birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi, yaptığı programlarla hem büyüklerin hem de çocukların yüzünü güldürüyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Nasrettin Hoca tiyatro gösterisine minikler ve ebeveynleri adeta akın etti. Nasrettin Hoca hikâyelerinin sahnelendiği tiyatro gösterisinde, çocuklar oyun sırasında çalan müzikler eşliğinde maskotla dans ederek gönüllerince eğlenirken aynı zamanda kıssadan hisse kazandılar. Tiyatro, minik izleyicilerinden tam not aldı.