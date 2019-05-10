Ramazan'a özel gönül sohbetleri

Büyükşehir Belediyesi'nin Merinos Park'taki Şehr-i Ramazan programında vatandaşlarla buluşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, ramazan ve oruç ibadetini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayına yönelik, toplumun tüm kesini kucaklayan etkinlikleri, duygu yüklü sohbetlere de sahne oluyor. Önceki akşam Merinos Park'a kurulan dev çadırda moderatörlüğünü Ali Haydar Yıldırım'ın yaptığı programda Bursalılar ile buluşan Bursa eski İl Müftüsü ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ve oruç ibadetini anlattı.

Teravih Namazı sonrası Din Görevlisi Ramazan Uysal'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda Prof Dr. Ay, Ramazan'ın manevi hayatımıza ve ruh terbiyemize kaktığı değere, oruç ibadetinin kişi ve topluma kazandırdıklarına dikkat çekti.