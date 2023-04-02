Ramazanda enerji ihtiyacınızı dengeleyin

Ramazan ayında da sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme şeklinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Günlük enerji ihtiyacının yüzde 40'lık kısmını sahur, yüzde 50'lik kısmını iftar ve yüzde 10'luk kısmını iftar sonrası ara öğünler oluşturmalıdır" dedi.

Beslenme şeklinin yeterince besin tüketmeye, ihtiyaçtan fazla besin tüketimini engellemeye ve israftan kaçınmaya yönelik olması gerektiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Besin tercihlerini Ramazan ayının ruhuna ve amacına uygun yaparken sağlıklı olmayan yüksek yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalara yönelmek sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Ramazan ayında sıvı ve besin tüketim süresinin azalması, hareketsizlik gibi sebeplerle metabolizma hızı azalır. Buna bağlı olarak günlük enerji gereksinimi de bir miktar azalır. Bilinenin aksine günlük enerji ihtiyacının yüzde 40'lık kısmını sahur, yüzde 50'lik kısmını iftar ve yüzde 10'luk kısmını iftar sonrası ara öğünler oluşturmalıdır" diye konuştu.

Ramazan'da beslenme hedeflerini sıralayan Güngör, "Sahur ve iftar öğünlerinde besin çeşitliliği sağlanmalıdır. Öğünler, yeterli enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller içermelidir. Öğün atlanmamalı, saatine uygun biçimde yapılmalıdır. Ancak öğün sonrası hemen uykuya geçilmemeli, besin tüketimi tamamlandıktan sonra en az yarım saat beklenmelidir. Uzun süreli açlık ve yetersiz sıvı alımına bağlı görülebilen baş ağrısı, gastrit gibi şikayetlerin oluşmaması için yeterli su-sıvı alınmalı, çay-kahve gibi içecekler sınırlandırılmalıdır. Açlık süresince mide hacminin küçülmesi sebebiyle, midenin yemeye adaptasyonun sağlanması için yiyecekler yavaş yenmeli ve çok çiğnenmelidir. Salamura, şarküteri gibi tuzlu yiyecekler sınırlandırılmalı, bu yiyecekler tüketildiğinde sıvı tüketimi arttırılmalıdır" dedi.

Şeker içeriği yüksek yiyecek ve içecekler, şerbetli ve kızartılmış tatlılar tüketilmemesi gerektiğini ifade eden Güngör, "Bunların yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ramazan ayına özel tatlılardan güllaç ise az şekerli hazırlanmalı ve iftar sonrası ara öğün olarak 1 porsiyon kadar tüketilmelidir. İşlenmiş karbonhidratlardan olan paketli gıdalar, hamur işleri, poğaça, börek, kek, kurabiye gibi yiyecekler yerine tam tahıl içerikli olanlar tercih edilmelidir. Ramazan pidesi tüketiminde dikkatli olunmalı, porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Alışveriş ihtiyaçları önceden belirlenmeli ve tüketilecek kadar satın alınmalı, satın alınan besinler doğru şekilde saklanmalı, artan yemekler saklama kabında buzdolabında saklanmalı ve 3 gün içerisinde sadece 1 kez tekrar ısıtılarak tüketilmeli, artan ekmekler doğru şekilde muhafaza edilerek kullanılmalı ve israftan kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.