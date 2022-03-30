Hızlı bir şekilde yediğimizde doygunluğun farkındalığı zorlaşır, bu da daha fazla besin alımı ve kilo artışına sebebiyet verebilir” dedi.

Ramazan ayında oruç tutan birçok kişinin kilo aldığını dile getirdiğini belirten Doruk Hastanesi Uzman Diyetisyen Begüm Tuna, “Ramazanda kilo almanın sebepleri, iftar sofralarının akşam geç saatlerde olmasından dolayı düzensizleşen öğünler ve günlük yapılan hareketin azalmasıyla yavaşlayan metabolizma hızımız aslında. Oruç tutarken uzun süreli bir açlık yaşarız ve bu duruma bağlı olarak gün içinde kan şekeri düzeyimiz oldukça düşer. Ne kadar çok yemek yersem o kadar çok tok kalırım diye düşünmeyin bu çok yanlış bir düşünce önemli olan dengeli beslenmektir” şeklinde konuştu.

Doğru planlanan sağlıklı bir ramazan beslenme programı sayesinde kilo vermenin mümkün olduğunu ifade eden Tuna, “Metabolizma hızımızı artırarak ramazan döneminde de kilo vermeniz mümkün. Ramazan'da sahur ve iftar dışında bir de gece ara öğünü tüketmemiz metabolizma hızımın artmasına yardımcı olacaktır. ramazan ayında da besinlerin kalori miktarlarına dikkat ederek kilo kontrolümüzü sağlayabiliriz” dedi.

Uzm. Dyt. Begüm Tuna, ramazanda kilo vermenin ipuçları hakkında şunları söyledi;

“İftarda yemeğe saldırmak yerine daha yavaş ve bilinçli bir şekilde hareket edilmelidir. Yemekler daha az miktarlarda iyice çiğnenerek tüketilmelidir. Çorba ile orucunuzu açmanız sindiriminizi kolaylaştıracaktır. Çorbadan sonra yemek yemeye kısa bir ara vererek iştahınızın dengelenmesine yardımcı olun. Aşırı yağlı besinler yerine hafif ve daha az yağlı sebze yemekleri, salatalar, zeytinyağlılar ve posa içeriği yüksek olan kuru baklagilleri tercih edin. İftardan 2 saat sonra tüketeceğiniz bir ara öğün de işe yarayacaktır. Bu ara öğünde kabuklu meyveleri tercih ederek hem tokluk hissinizi artırın, hem de günlük almanız gereken vitamin ihtiyacınızı tamamlayın. Yanına ekleyeceğiniz 1 bardak süt veya yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde zayıflamanıza yardımcı olacaktır. İftardan 1 saat sonra 30 dakikalık bir yürüyüş de yaparsanız, çok daha kolay kilo verdiğinizi göreceksiniz. Gün boyunca kaybettiğiniz suyu karşılamak için iftardan sahura kadar 2- 2,5 litre su tüketmeye çalışın. Orucunuzu açarken tüketeceğiniz suya az miktarda limon ve bal ekleyerek bağırsak hareketlerinizin çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Kesinlikle sahur yapmadan oruç tutmayın! Sahurda beslenme mümkün olduğunca hafif, sizi yormayan besinlerle olmalıdır. Canınızın çektiği besinler yerine sizi gün boyu tok tutabilecek besinleri tercih etmeniz rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Örneğin sahurda tüketeceğiniz yumurta, hem gün boyunca tokluk hissinizi arttıracak, hem de yağ yakımınızı hızlandıracaktır.”