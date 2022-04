Ramazanın bereketi Osmangazi ile Balkanlar'a taştı

Ramazan ayında ilçenin 5 farklı noktasında her gün 2 bin 500 kişiye sıcak iftarlık dağıtan Osmangazi Belediyesi, mübarek ayın bereketini ve manevi havasını Balkanlar'a taşıdı. Ecdad yadigârı topraklarda 14 farklı yerde iftar sofrası kuran Osmangazi Belediyesi, bu bölgede yaşayan soydaşlara ramazan ayının manevi iklimini doyasıya yaşattı.

11 ayın sultanı Ramazanı-Şerif, pandemi nedeniyle toplu iftarların yapılamadığı iki yılın ardından Osmangazi'de büyük bir coşku ile idrak ediliyor. Ramazan ayı boyunca toplam 75 bin kişilik iftarlık dağıtımının yanı sıra sosyal destek çalışmalarıyla vatandaşların yanında olan Osmangazi Belediyesi, ata yadigârı topraklarda yaşayan soydaşları da unutmadı. Bulgaristan başta olmak üzere Balkanlar'daki Müslümanları aynı sofrada buluşturan Osmangazi Belediyesi, 14 farklı noktada toplam 10 bin kişilik iftar yemeği verdi. Bulgaristan'ın Şumnu kentinde düzenlenen iftar programına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, soydaşlarla birlikte oruç açtı.

Şumnu Tombul Camii önündeki iftar yemeğine Başkan Dündar'ın yanı sıra; Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, Şumnu Müftüsü Mesut Mehmet, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve milletvekilleri ile birlikte binlerce soydaş katıldı. Başkan Dündar, iftar öncesinde tek tek masaları gezerek Bursa halkının selamını soydaşlara iletti.

Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan 11 ayın Sultanı Mübarek ramazan ayına vedaya hazırlandığımız bu günlerde; ecdat yadigarı topraklarda siz değerli kardeşlerimizle birlikte olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Dündar: “Gönül coğrafyamızla muhabbetimizi güçlendiriyoruz”

Osmangazi Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla, her zaman tüm kardeşleri kucaklayan ve birleştiren taraf olduklarını vurgulayan Başkan Dündar, “Gönüllerin ilahi rahmetle dolduğu, herkesin hayırda yarıştığı, huzur ve kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz bu mübarek ay boyunca ramazanın ruhuna yakışır şekilde yaşamaya çalıştık. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu Balkanlar'dan Kafkaslar'a ve şehrimiz Osmangazi'ye kadar her yerde yaşadık, yaşıyoruz. Sadece Bulgaristan'ın 14 farklı yerinde toplam 10 binden fazla soydaşımıza, hemşehrimize iftar yemekleri verdik. Bugün de siz kıymetli kardeşlerimizle Kadir Gecesi'nin manevi ikliminde bu özel gecenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle buradan da ifade etmek isterim ki; bizler, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kardeşlerimiz ve tüm insanlık arasında selamı yaygınlaştıracak, muhabbetimizi güçlendireceğiz. Her zaman, ebedi ve ezeli kardeşliğimizin üzerine titremeye devam edeceğiz. Bu prensiplerimize sahip çıktığımız sürece, büyük Türkiye olarak güçlenmeye, bir barış ve huzur abidesi olarak yücelmeye devam edeceğiz. Bu kutlu gecenin feyz-i ve bereketiyle yüce rabbim, bizleri nasiplenenlerden eylesin, ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri sağlık ve huzurla Bayrama da kavuştursun. Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak ümidiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın en güzel camii olarak gördüğü Tombul Camii'nde güzel bir programda bir araya geldiklerini belirterek, “Bu camimizi daha önce ziyaret ettiğimde Kadir Gecesi'ni bu camide soydaşlarımızla birlikte idrak etmeyi arzu etmiştim. Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar, bu dileğimizi yerine getirdi. Osmangazi'nin bütün imkânlarını seferber ederek, Kadir Gecesi'nde bizleri bu güzel camide bir araya getirdi. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karadayı: “Bu programlar bizlere güç veriyor”

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı da anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Karadayı, Osmangazi Belediyesi'nin Bulgaristan'da düzenlediği iftar etkinliklerinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, ayrıca ramazan Bayramı sonrası öngörülen erken seçimler için Bulgaristan'daki Türk topluluklarına güç birliği sağladığına dikkat çekerek, “Bir önceki yıl Bulgaristan'da üç seçim geçirdik. Tüm soydaşlarımıza seçimlere katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bulgaristan'ın mevcut siyasi durumunu göze alındığında ramazan Bayramı sonrasında erken seçimlere hazırlık yapmaya başlayalım. Türkiye'deki kardeşlerimize bizleri burada yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine bu güzel program için şükranlarımı sunuyorum. Bu programlar sayesinde bir araya gelmemiz, hep birlikte olmamız, bizlere büyük güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet de mübarek bir günde güzel bir programda bir araya geldiklerini belirterek, “Bulgaristan Türkleri'nin kalbi bu akşam Şumnu'da atıyor. Tombul Camimizin manevi atmosferinde iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Bursa'dan gelerek bizleri yalnız bırakmayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Şumnu Müftüsü Mesut Mehmet ise konuşmasında, “Türkiye'deki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi bu ramazan ayında da bizleri yalnız bırakmadılar. Bizler için çok güzel iftar ve Kadir Gecesi programı hazırlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Şumnu'daki iftar yemeğinin ardından Osmangazi Belediyesi'nin Tombul Camii'nde düzenlediği Kadir Gecesi özel programı ile mübarek gece idrak edildi. Bursa'dan giden hafız ve imam hatiplerin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile ramazanın maneviyatı doyasıya yaşandı. Enderun usulü kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirildi.