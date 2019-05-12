Ramazan'ın huzuru Bursa'yı sardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ayın sultanı ramazan ayında düzenlediği ‘Şehr-i Ramazan' programına Sedat Uçan konuk oldu ve Merinos Park'ta duygusal anlara imza attı.

Bursa'da ramazan ayının keyfi ve huzuru, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehr-i Ramazan' programı ile daha da artıyor. Merinos Park'ta gerçekleştirilen etkinlikleri izleyen vatandaşlar, önce ‘İbişle Yarışmalar' adlı çocuk gösterisini ilgiyle izledi. Eğlenceli anların yaşandığı programda, çocuklar oyunlarla eğlenirken, nefes kesen ilginç gösteriler de izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Yarışmanın ardından sahneye usta sanatçı Sedat Uçan çıktı. Programa tasavvuf konseriyle renk katan Uçan, en özel eserleri seslendirerek, Bursalılara huzur dolu saatler yaşattı.