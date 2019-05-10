Ramazan'ın ilk cuma namazında camiler doldu taştı

Cuma namazını Ulucami'de kılmak isteyenler cami avlusunu da doldurdu.

Bursa'da Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı. Ulucami başta olmak üzere tarihi camilerde vatandaşlar yer bulmakta zorlandı. Yıldırım, Yeşil, Muradı Hüdavendigar, Emir Sultan gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Ramazan'ın getirdiği manevi ortamda ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namazı eda etmenin huzuruyla camiden ayrıldı.

Cuma namazı öncesi yapılan vaazda ramazan ayının bereketi anlatıldı.