Ramazan'ın ilk günü uzun pide kuyrukları oluştu

Bursa'da Ramazan ayının ilk günü sıcak pide yemek isteyen vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan'ın ilk iftar sofrasını pide ile süslemek isteyen vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideyi alan vatandaşlar dumanları üzerinde tüte tüte evinin yolunu tutarken, uzun kuyrukta beklemek istemeyenler ise soğuk pide almayı tercih etti.