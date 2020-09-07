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Rampayı çıkan odun yüklü kamyon şarampole devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada rampadan çıkan odun yüklü kamyon şarampole yuvarlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada rampadan çıkan odun yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa - Ankara yolundaki tali yolda meydana geldi. İsrafi A. yönetimindeki 26 RR 185 plakalı odun yüklü kamyon rampayı çıktığı sırada şarampole devrildi. Yan yatan kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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