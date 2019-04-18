Raylı ulaşımda aktarma

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaray'ın yolcu kapasitesini artırmak maksadıyla sürdürülen sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla 20 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'dan sonra Sırameşeler, Paşaçiftliği ve Acemler istasyonları kapatılacak ve bu bölgede ulaşım aktarmalı olarak sağlanacak.

Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarma hedefiyle akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarının yanında yeni ve ilâve metro hatları ile köprülü kavşak projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı için başlattığı sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. İki sefer arası bekleme süresini 3.75 dakikadan 2 dakikaya indirecek olan ve yolcu kapasitesini yüzde 60 artıracak çalışmalar seferlerin durdurulmaması için gece 01.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılıyor.

Kısa süreli aktarma

Çalışmalar kapsamında Acemler makas bölgesinde yapılacak altyapı uygulaması nedeniyle 20 Nisan Cumartesi günü saat 21:00'dan sonra Sırameşeler, Paşaçiftliği ve Acemler istasyonları kapatılacak. Bu saatlerde seyahat eden vatandaşlar için Kültürpark, Nilüfer ve Karaman istasyonları çıkışlarında bekleyen ücretsiz otobüslerle aktarmalı ulaşım sağlanacak. Buna göre 20 Nisan Cumartesi günü 21:00'dan sonra,

Kestel-Emek Hattında Kültürpark ile Karaman İstasyonu arasında ulaşım ücretsiz otobüslerle sağlanacak. Yine Kestel-Üniversite Hattında ise Kültürpark ile Nilüfer İstasyonu arasında ulaşım ücretsiz otobüslerle sağlanacak.