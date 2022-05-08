Recep Uçar: "Amacımız kazanıp Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmaktı"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursaspor maçının ardından, "Şampiyonluğu garantilemiş bir takım olarak maça çıktık. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Amacımız kazanıp Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmaktı" dedi.

Bursaspor sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 yendi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Amacımız kesinlikle burada kazanıp Süper Lig'e şampiyon takım olarak çıkmaktı. Topun daha bizde kaldığı, çok net pozisyonların olmadığı bir başlangıçta ilk duran toptan gol yedik. Sonrasında biraz baskıyı arttırdık ve skoru 1-1'e getirerek devreye girdik. İkinci yarının başlangıcında farklı dokunuşlar yaparak oyun bizim adımıza daha iyi geçti. Gol bulduktan hemen skor 2-2'ye geldi. Gerçekçi olmak gerekirse taraftarının etkisi ve yaptıkları değişiklerle Bursaspor sonrasında ağırlığını koydu. Pozisyonlar yakaladı. Son dakikalara kadar berabere gittik ve sonrasında bir duran topla gol yedik. Bursaspor kazandı. Kazanmak için her şeyi yapan oyuncularımı tebrik ediyorum. Benim oyuncularım kadar kümede kalma mücadelesi için varını yoğunu ortaya koyan Bursaspor futbolcularını da yürekten kutluyorum. Bundan sonra kalan 2 maçı kazanıp Süper Lig'e şampiyon takım olarak adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.