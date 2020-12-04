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Recep Uçar: "Türkiye'nin en zor deplasmanında 3 puan aldığımız için mutluyuz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en zor deplasmanlarından birinde 3 puan aldığımız için mutluyuz.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde 3 puan aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.


Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Öncelikle Türkiye'nin en zor deplasmanında Bursaspor'dan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Geçen haftaki Menemenspor yenilgisinden sonra buradaki galibiyet önemliydi. Bursaspor takımı en genç dinamik, en çok koşan, en çok gol atan takımlarından bir tanesi. Onlar kadar doğru durup, ataklar yapmamız gerekiyordu. İlk yarının sonuna doğru bulduğumuz golle devreye moralli girdik. İkinci golden sonra oyun istediğimiz gibi gitti. Bursaspor skoru 2-1 getirdiğinde oyun biraz zorlaşsa da 5-6 dakika sonra bulduğumuz Sow ile bulduğumuz gol sonrası rahatladık. Ben oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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