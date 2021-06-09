Red Bull Half Court'ta ilk eleme Bursa'da

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ile Bursa'da yapılacak.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan; dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Türkiye elemeleri başlıyor. 3'er kişilik takımlarını kuran herkesin katılabileceği Red Bull Half Court'un 4 elemesinden ilki Bursa'da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonu adayının belirleneceği turnuva Hüdavendigâr Kent Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 12 Haziran Cumartesi günü 14.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacak. Dev organizasyonun yapılacağı basketbol sahası da Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle renklendi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek organizasyon basketbol severleri bir araya getirecek.

Dünya finali Rusya'da

Hüdavendigâr Kent Parkı basketbol sahasında gerçekleşecek elemenin ardından sokak basketbolu tutkusu sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'e uğrayacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım da İzmir'de belli olacak. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak. Turnuva ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşılabilecek.