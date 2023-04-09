Reflü hastalığının ameliyatsız endoskopik tedavisi mümkün

Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Tedaviye yanıtsız veya mide ilaçlarına tabi reflü hastalığı olan kişiler için reflünün endoskopik tedavi yöntemlerine başvurulmasıyla eski sağlıklarına kavuşmaları bir fırsat olabilir" dedi.

Yaygın kullanımı ile refü hastalığı ya da tam ismiyle gastroözofageal reflü hastalığı, mide içindeki asit, gıda artıkları ve diğer içeriğin yemek borusuna geri gelmesi olarak tanımlandığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Günümüzde en sık rastlanılan sindirim hastalıklarından olan reflü hastalığında, hastalar genellikle yemek borusunda yanma, ağza acı su ve gıda artıklarının geri gelmesi, göğüs ağrısı ve göğüste yanma, kuru öksürük, boğazda ağrı, ağız kokusu gibi semptomlardan şikayetçidir. Bu şikayetler bazen o kadar sık ve şiddetli olurlar ki hastaların hayat kaliteleri oldukça düşer. Neyi, nerede, ne zaman yiyeceklerini devamlı düşünmek zorunda olan hastaların çoğu bunun için uzun süreli diyet yapmak zorunda kalırlar. Aynı zamanda uzun süreli mide koruyucu denilen mide asit salınımını baskılayan haplar ve anti asit denilen şurup veya tabletleri kullanmak zorunda kalırlar. Öyle ki şişe şişe anti asit şurup kullanan, şurupsuz herhangi bir yere gidemeyen, mide koruyucusuz bir hayat düşünemeyen hasta grubu oldukça fazladır. Reflü hastalarının önemli bir kısmında proton pompa inhibitörü denilen mide ilaçlarına yanıtsızlık veya yıllar boyunca bu tür ilaçlara karşı bir müptelalık söz konusudur. Günümüzde proton pompa inhibitörü türü ilaçların uzun süreli kullanımında kemik erimesi, enfeksiyonlara yatkınlık, vitamin eksiklikleri ve demans gibi yan etkileri ortaya çıktığı bilinmektedir" dedi.

Hiatal herni denilen mide fıtığının altın standart tedavisi ameliyat olduğunu belirten Murat Keskin, "Mide fıtığı olmayan ancak mide ile yemek borusu arasındaki kapağın gevşekliği olan, uzun süreli mide asiti baskılayıcı ilaç kullanan hastalar için ameliyat yerine endoskopik reflü tedavileri geliştirilmiştir. Anti reflü endoskopik tedavi yöntemlerinden olan Anti Reflü Mukozal Ablasyon (ARMA) tedavisi, endoskopik olarak mide ile yemek borusu arasındaki kapağın elektriksel akım üreten bıçaklar veya argon gazı ile yakılması ile yapılır. Yapılan işlem ile oluşan ülser ve yara, iyileşirken bu bölgede skar etkisi ile kapağın sıkışmasına sebep olur. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile yıllardır süren reflü şikayetleri ve sürekli ilaç kullanımı son bulabilir. yüzde 85 başarısı olan bu yöntemde hasta, herhangi bir kesi ve ameliyat izi olmadan aynı gün hastaneden taburcu olmaktadır. Tedavilere yanıtsız veya mide ilaçlarına tabi reflü hastalığı olan kişilerin reflünün endoskopik tedavi yöntemlerine başvurması eski sağlığına kavuşmak için bir fırsat olabilir" diye konuştu.