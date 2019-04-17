İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Refüje çarpan otomobil, apartmanın duvarına çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol ortasında bulunan refüje daha sonra yol kenarında bulunan apartmanın duvarına çarparak durabildi.


Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BBD 21 plakalı otomobil sürücüsü Beşevler Caddesinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol ortasında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duvara çarparak durabilen otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Çarpma sonucu kafası yarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.