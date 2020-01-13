İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı

Bursa’da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin aldı.

Bursa'da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin aldı. Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, emniyet müdür yardımcısının devreye girmesiyle ikna olarak teslim oldu.


Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan E.Y. ile H.Ç. yolda karşılaştı. Kısa süre tartıştıktan sonra H.Ç. belinden çıkardığı silahı E.Y.'nin başına dayayarak kendisini sokak ortasında rehin aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, uzun soluklu ikna girişimi olay yerine gelen Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer ile son buldu. Şüpheli H.Ç. elindeki silahı Uğurer'e teslim ederek polis ekiplerine teslim oldu. O anlar ise kameralara an be an yansıdı. Uzun süre rehine olarak tutulan E.Y, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyete götürülen H.Ç.'nin ise sorgusu sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.