Reklâm bütçeleri artık sosyal medyaya akıyor

Bu değişim devam edecek” dedi.

ULUTEK Teknopark, Adres Gezgini firması iş birliğiyle "İnternet Reklâmcılığında Başarının Sırları" isimli seminer düzenledi. Teknopark Konferans Salonu'ndaki seminere Google Dijital Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgür Deniz Aydın ile Adres Gezgini firmasından Veri Analiz Uzmanları Cansu Güranç ve Gülşah Bulut konuşmacı olarak katıldı. Programın ilk konuşmacısı olan Özgür Deniz Aydın, internette trendlerin her geçen gün değiştiğini söyledi. Son dönemde herhangi bir arama yapmak için insanların sesli komut yöntemini daha sık kullanmaya başladığına işaret eden Ö. Deniz Aydın, “Yazmak insanlara zor gelmeye başladı. Google uygulamasındaki aramaların yüzde 20'si artık sesli olarak aramalardan oluşuyor. ABD'de gençlerin yüzde 50'sinden fazlası ve yetişkinlerin yüzde 41'i günlük yaşantısında sesli aramayı kullanıyor” diye konuştu.

Yapılan aramalarda insanların en iyi sonuçları görüntüleme isteğinin bulunduğunun altını çizen Deniz Aydın, bu isteğin internetteki pazarlama stratejilerinin de değişmesine yol açtığını vurguladı. Görsel ve yazılı medyanın güncelliğini kaybetmeye başladığına değinen Aydın; “Artık basılı ve görsel medyanın reklâmlardan aldığı pasta da küçüldü. Gün geçtikçe bu oran daha da düşecek. Reklâmlar sosyal mecralara akmaya başladı. Reklâmlar internet kullanıcılarının her yerde karşısına çıkıyor. Bazen maillerinde bazen de kullandığı sosyal medya ortamlarında bu reklâmları görmek durumunda kalıyorlar. Çünkü reklâm veren tüm uygulamaları kullanarak alıcısına ulaşmak istiyor” dedi.

Programın ikinci bölümünde ise Adres Gezgini firmasının veri analiz uzmanları tarafından internet reklâmlarının önemi ve internet reklâmları yoluyla işlerin büyütülmesinin yolları anlatıldı. Seminere Bursalı firmalar ilgi gösterdi.