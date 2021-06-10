Rekortmen sporcudan başkan Dündar'a ziyaret

Disk atma kategorisinde büyük başarıya imza atarak 14 yıldır Fatih Şener'e ait rekorun yeni sahibi olan Osmangazi Belediyespor'un Atletizm Takımı sporcusu Enes Çankaya, yaşadığı mutluluğu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile paylaştı.

Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 57.52'lik atış yaparak U20 Türkiye rekorunu kıran Osmangazi Belediyespor'un millî atleti Enes Çankaya, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Rakiplerinin karşısına son olarak Bursa'da çıkan genç sporcu, disk atma kategorisindeki derecesini 59.46'ya yükselterek geliştirdi.

Elde ettiği dereceler ve aldığı madalyalar ile Bursa'nın iftihar kaynağı olan Çankaya, mutluluğunu paylaşmak için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Sporcu ve antrenörünü makamında ağırlayarak hediyeler veren Başkan Dündar, “Hareket eden dinamik bir Osmangazi için elimizden geleni yapıyoruz. Olimpiyat şampiyonu çıkarmış Osmangazi Belediyespor ile 11 farklı branşta sporcular yetiştiriyoruz. Osmangazili atletimiz, 4 ayda 14 yıllık rekoru kırdı. Kendisini yürekten kutluyorum” dedi.

“Bursa atletizmin merkezi olacak”

Spor altyapısına ciddi yatırımlar yaptıklarını ve gençlere modern tesisler kazandırdıklarını belirten Başkan Dündar, “Vizyon projelerimizden biri olan Osmangazi Atletizm Salonu, açılış için gün sayıyor. Bursa, tesisimizin tamamlanmasıyla Türkiye'de atletizmin merkezi olacak. Enes gibi başarılı sporcularımızın yetişmesi, alt yapıya ciddi derecede katkı sağlayacak. Minik atletler kendilerine hedef belirleyecek. Alttan gelen sporcuların seviyesi yükselecek. Sizin gibi örnek sporcular, hizmetimizi başarılarıyla taçlandıracak” diye konuştu.

Başkanı Dündar; Balkan, Avrupa ve Dünya U20 Şampiyonaları'nda mücadele edecek Enes Çankaya'ya başarılar diledi. Çankaya ise spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.