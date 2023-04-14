Rektör Çağlar mazbatasını aldı

23 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü olarak atanan ve 26 Aralık 2022 tarihinde görevi devralan Prof. Dr. Naci Çağlar, 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen törende mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edilen Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, "Bu önemli görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK üyelerine ve desteklerini esirgemeyenlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. BTÜ Rektörü olarak ülkemiz ve ilimiz için çalışacak olmaktan kıvanç duymaktayım.” ifadelerini kullandı

YÖK Başkanı Erol Özvarda Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.