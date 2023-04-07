Rektör Çağlar TEKNOFEST yarışmaları öncesi takımlardan bilgi aldı

Dr. Naci Çağlar bu yıl TEKNOFEST yarışlarına katılacak BTÜ takımlarıyla bir araya geldi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salonda takım kaptanları ve akademik danışmanlarla görüş alışverişinde bulunan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar hali hazırdaki çalışmalar ve davam eden süreçler hakkında bilgiler aldı.

TEKNOFEST 2023 yarışmalarına katılmaya hak eden takım kaptanları ve danışmanlarının davet edildiği Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz salonda gerçekleşen toplantıya Rektör Çağlar'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Erman ve Şube Müdürü Rıdvan Can katıldı. Uluslararası elektrikli araç yarışları, insansız hava araçları (İHA) yarışları, üniversite öğrencileri araştırma projeleri, insanlık yararına teknoloji yarışmaları ve robot yarışmaları takımları ile bir araya gelinen toplantıda BTÜ'nün geçmiş dönemlerde almış olduğu başarılı sonuçlar ve gelecek planları masaya yatırıldı. Toplantıda takım kaptanı öğrencilerden gelen soru ve talepleri değerlendiren Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, takımlara gerekli kaynakların sağlanması ve süreçlerin disiplinli bir şekilde yürütülebilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktardı.

Toplantı sonunda bir konuşma gerçekleştiren Rektör Çağlar “Bursa Teknik Üniversitesi olarak elimizdeki imkânlar dâhilinde her zaman öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin danışman hocalarımızla birlikte azimle çalışıp ortaya koydukları projelerine kıymet veriyoruz. Bu nedenle her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini isterim. Bu vesileyle öğrencilerimize ve danışmanlarına emekleri için teşekkür ediyorum. TEKNOFEST yarışmalarında kendilerine başarılar diliyorum ve güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.