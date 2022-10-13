Rektör Kılavuz, misafir öğrencilerle buluştu

Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin davetlisi olarak Bursa'ya gelen misafir öğrencileri ağırladı.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Erasmus+ KA154 Gençlik Katılım Faaliyeti programı çerçevesinde hazırladığı Belediye Meclis Simülasyonu isimli projeye katılmak için Yunanistan, Letonya, Romanya, Gürcistan ve Portekiz'den gelen 20 öğrenci BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret etti.

Çamlık Yemekhanesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler verdi. YÖK tarafından belirlenen 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer aldıklarını aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, bu çerçevesinde sahip olunan yetkinlik alanlarına dair açıklamalarda bulundu. Üniversitenin uluslararasılaşma konusunda ciddi mesafeler kat ettiğini söyleyen Rektör Kılavuz; “Dünyanın 128 farklı ülkesinden yaklaşık 7 bin misafir öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu öğrencileri ücretle eğitim-öğretim alan kişiler olarak asla görmüyoruz. Burada geçirdikleri hayatlar, edindikleri kültür ve bilgi birikimleri sonucunda ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü barış elçileri olacaklarına inanıyoruz. Bu doğrultuda da kendilerine eğitim veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın 10 yıldır dile getirdiği ve BM Genel Kurulu'nda da egemen güçlerin gözlerinin içine baka baka söylediği dünya 5'ten büyüktür sözü ve daha adil bir dünya neden olmasın sorusunun cevabını yakın gelecekte en doğru şekilde alabilmek adına uluslararası öğrencilerimizi önemsiyoruz. Bu anlamda akademik ve bilimsel diplomasinin de dünyadaki kavga ve ihtilafların önüne geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Toplumların birbirini tanıdıktan sonra daha adil bir dünya mümkün sözünün gerçeğe dönüşebilme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu anlayabildiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Örneğin bugün aramızda Yunanistan'dan gelen misafir öğrencilerimiz var. Onlarla çok iyi bir şekilde konuşabiliyor ve anlaşabiliyoruz. Halklar arasında herhangi bir sorun yok. Konuştukça birbirimizi daha iyi anlayacak ve diyalog içerisinde her türlü sorunun çözülebileceğini görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Rektör Kılavuz, BUÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Aydemir ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinin hazır bulunduğu programda öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.