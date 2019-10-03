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Rektör Kılavuz'dan Nilüfer'e iâde-i ziyaret

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e iâde-i ziyarette bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e iâde-i ziyarette bulundu. Ziyarette iki kurum arasında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.


Rektör Ahmet Saim Kılavuz, Başkan Turgay Erdem'i ziyaret etti. Ziyarette rektör yardımcıları ve başkan yardımcıları da hazır bulundu. Rektör Kılavuz, Başkan Turgay Erdem ve ekibine bir kez daha görevinde başarılar diledi. Üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Saim Kılavuz, kurumlar arası iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, üniversite ile Nilüfer Belediyesi'nin geçmişte örnek çalışmalara imza attığını belirtti. Turgay Erdem, ziyaret sırasında Fethiye Kültür Merkezi'nin kullanımı ve ortak çalışmalar yapılması üzerine talebini yineledi.


Rektör Ahmet Saim Kılavuz da yapılan planlama çalışmalarının ardından konuyu değerlendirebileceklerini dile getirdi.

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