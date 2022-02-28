Rektör Prof. Dr. Arif Karademir: "Krizi fırsata çevirmeyi bildik"

Dr. Arif Karademir, 2021 yılı içerisinde pandemi krizini fırsata çeviren büyük ve önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Dr. Arif Karademir, Üniversitede görev yapan idari personel ile değerlendirme toplantılarında buluştu. BTÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Murat Bayrak tarafından organize edilen toplantılarda, Rektör Prof. Dr. Karademir ve üniversite yönetimi, daire başkanlıkları personeli ile bir araya geldi. BTÜ bünyesindeki sekiz Daire Başkanlığı ile gerçekleştirilen toplantılar hakkında bilgi veren Rektör Karademir, ortak çalışma ikliminin kurumsal başarının anahtarı olduğunu kaydetti. BTÜ'nün bu günkü durumuna ulaşmasının takım çalışması kültürünün kurum içerisine yerleşmiş olmasına bağladı. Kurumda var olan huzurlu ve verimli çalışma ortamının daha da iyi bir duruma getirilmesi konusunda yönetim olarak kurum içi iletişimi de göz önünde bulundurarak azami gayret sarf ettiklerinin altını çizdi. Bursa Teknik Üniversitesi yönetiminin, personelin sorunlarına çözüm bulma noktasında gayret içinde olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Karademir, kuruluşundan bu yana, BTÜ'nün başarısında ve gelişmesinde takım çalışmasına dahil olarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üniversite olarak 2021 yılı içerisinde pandemi krizini fırsata çeviren büyük ve önemli faaliyetler yürüttüklerini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, bu faaliyetlerin değerlendirmesini ve 2022 yılı hedefleri konusundaki çalışmaları BTÜ'nün yetkin ve deneyimli idari kadrosuyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üniversite yönetimi tarafından kendilerine gösterilen ilgiden mutlu olduklarını dile getiren idari personel, Dr. Arif Karademir başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.