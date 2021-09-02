Renault fabrikasında işçiler üretimi durdurdu

Dünya otomotiv devi Renault'un Bursa'daki fabrikasında işçiler, 3 yıl denildiği halde 4 yıla çıkarılan banka promosyonu ile ilgili yemekhanede eylem yaptı. Masalara tabak çatallarla vurup iş bırakma yapan işçilerin eylem görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Renault fabrikasında 2017 yılında yapılan anlaşma gereği banka promosyonlarının 3 yıllık olduğu işçilere bildirilmişti. Fakat fabrikadan dün yapılan açıklamada, banka promosyonlarının 4 yıllık olduğu açıklandı. Renault işçileri banka promosyonlarını protesto etmek için bugün iş durdurdu. Bursa'da bulunan Renault fabrikasında banka promosyonlarının 4 yıl olacağının açıklanması üzerine işçiler, fabrika yemekhanesinde eylem yaparak kısa süre üretimi durdurdu.