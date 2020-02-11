‘Renk ve Ahenk' sergisine renkli açılış

BUSMEK'te resim branşına devam eden kursiyerlerin yağlı boya ve karakalem çalışmalarından oluşan ‘Renk ve Ahenk' isimli sergi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle sanatseverleri beğenisine sunuldu.

10-15 Şubat tarihleri arasında gezilebilecek, Renk ve Ahenk Resim Sergisi'nin açılışı için Tayyare Kültür Merkezi'nde mini tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Ğürel, BUSMEK kursiyerleri ve sanatseverler de katıldı. Başkan Aktaş, açılışın ardından ‘eser sahipleriyle birlikte' Cemal Nadir Güler Salonu'nda vatandaşların izlenimine açılan çalışmaları inceledi.

24 sanatçı, 40 eser

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, BUSMEK'in ortaya koyduğu hizmetlerle ulusal ve uluslararası alanda organizasyonlara imza atan, sosyal fayda üreten, örnek, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve hayat boyu öğrenme ilkeleri ile hareket eden hizmet anlayışını gerçekleştirdiğini söyledi. BUSMEK'ingittikçe etkinleşen faaliyetleriyle bugün halk üniversitesi konumuna geldiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Merinos kurs merkezinde, 2007 yılından bugüne kadar yaklaşık 25 bin vatandaşımız eğitim aldı.Şu anda toplam 1068 kişi kurslara devam ediyor.2019-2020 eğitim dönemi için ise BUSMEK Merinos Kurs Merkezi resim branşında 3 grupta 75 öğrenci ders görüyor” dedi. Açılışı gerçekleştirilen Renk ve Ahenk Resim Sergisi'nde BUSMEK Merinos Kurs Merkezi resim branşına devam eden 24 kursiyerin yağlıboya ve karakalem tekniği ile yapılmış resimlerinden oluşan 40 eserin sergileneceğini belirten Başkan Aktaş, “Sergi, 15 Şubat akşamına kadar gezilebilecek” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Renk ve Ahenk sergisiyle eş zamanlı olarak İnegöl Belediyesi tarafından yine Tayyare Kültür Merkezi'nde organize edilen ‘Ahşaptan Sanata' isimli serginin açılışını da gerçekleştirdi. Açılışa, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.