Resmî yazışma kuralları eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliğinden Alaaddin Kahraman tarafından verilen eğitime Büyükşehir, BUSKİ ve 17 ilçe belediyesinin ilgili personeli katıldı. Eğitimin ilk bölümünde, resmî yazışma ortamları ve güvenlik konusuna değinen Kahraman, bilgi edinme yolları, bilginin özellikleri, gizlilik, kullanılabilirlik ve bütünlük konularının üzerinde durdu. Son yıllarda hatırı sayılır derecede olumsuzluklara sebep olan “zombi bilgisayar” olgusuna işaret eden Kahraman, vizor programı altyapısı kullanılarak yapılan siber saldırılarla yasa dışı işler yapıldığını, bunu önleyebilmek içinse ileri seviyede tedbirler alınması gereğini vurguladı. Bilgi güvenliği ihlâllerinin oluşmaması için çözülebilmesi güç parolalar oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Kahraman, ferdî güvenlik tedbirlerinin alınarak üçüncü şahısların kötü emellerine maruz kalınmaması ve bilgisayarlara gereksiz programların yüklenmemesinin önemi hatırlatıldı.

Yazışma kurallarının anlatıldığı bölümde de sayfa düzeni, yazı alanı, tarih, konu, kurumsal logo, başlık, sayı, evrak kayıt numarası v.b. konulardan bahsedildi.

Kahraman, üzerinde önemle durulması gereken iki konuya dikkat çekerek, birinci olarak; kanunla oluşturulan “Elektronik İmza Kanunu”nun 5. maddesine değinerek; elektronik imzanın geçerli sayılmayacağı yani belgenin mutlaka ıslak imzalı olarak hazırlanması gereken hususları anlattı. İkinci olarak ise “Olağanüstü Durum” yazılarına işaret ederek, deprem ve sel felaketi, elektrik kesintisi, internet altyapısının çökmesi v.b. konuların bu başlık bünyesinde olduğunu vurguladı.

Eğitimin ikinci bölümünde isim-soy isim kullanımından bahseden Kahraman, ismin yazımında kısaltma olmaması, açık bir şekilde yazılması gerektiğini vurgulayıp; birden fazla imzanın gerekli olduğu evraklarda hiyerarşi sırasından söz etti.