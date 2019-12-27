Restoran önündeki cinayet yargı önünde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna'nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 5 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma, savcı mütalaasını vermesi için ertelendi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna, restoran önünde bazı kişilerle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, şahıslardan biri silahıyla ateş etmeye başladı. Silahı gören Suna kaçmaya çalışırken, arkasından vücuduna isabet eden 2 kurşun yarasıyla yaklaşık 50 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suna'nın öldüğünü belirledi.

Beytullah Suna'yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Murat K. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek şahsa ateş etmediklerini ifade etti. Duruşma, savcı mütalaasını vermesi için Mart 2020 tarihine ertelendi.