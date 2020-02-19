Ritmin atölyesine büyük ilgi

Kültür Şube Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik bir proje olarak planlanan Kalbinin Ritmini Yakala Ritim Atölyesi, Bursalı sanatseverlerin yoğun katılım ve ilgisiyle devam ediyor. Kırk sanatseverin kayıtlı olduğu, 14 hafta sürecek olan I. Kur için eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak planlandı.

Ücretsiz olarak her Salı 11.00-13.00 arasında devam eden atölye çalışması tüm Bursalı yetenekleri bekliyor.