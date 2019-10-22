Robot Yarışması'nda ödülleri topladılar, askerleri unutmadılar

Türkiye'nin en büyük robot yarışmalarından birisi olan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin Iztech Robolig Yarışması nefes kesen anlara sahne oldu. Bursa'dan yarışlara katılan Özlüce Tan Okulları Robotan ekibi çizgi izleyen kategorisinde tüm ödülleri topladı. Aileleriyle birlikte büyük sevinç yaşayan öğrenciler; öğretmenleri Furkan Sayın ve Ufuk Bengi ile sahnede asker selamı yaparak Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek oldular

2012 yılından bu yana her yıl aktif bir şekilde düzenlenen ve bu yıl yedincisi düzenlenen IZTECH RoboLeague yarışması,1000'den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. Robolig yarışlarında mini sumo, arazi, çizgi labirent, futro ve çizgi izleyen kategorileri ile tasarla-yap-yarıştır kategorisi ve serbest kategoride 400 robot kıyasıya mücadele ettiler.

Hafta sonu üniversitenin Makine Mühendisliği binası, İnovasyon Merkezi ve Kütüphane Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen yarışlarda ilginç anlar yaşandı. Özlüce Tan Okulları Robotan ekibi de çizgi izleyen robot kategorisinde 200 robot arasından 8 robotuyla ilk 20'de finale kaldı.

Pazar günü düzenlenen final yarışlarında öğretmenleri Furkan Sayın ve Ufuk Bengi ile hemen hemen tüm yarışlarda başarılı olan öğrenciler 1,2 ve 3'ncülük ödüllerini almaya hak kazandılar.

Üniversite'nin Gösteri Merkezi'ndeki ödül yarışmasında öğretmenleri ile sahneye çıkan öğrenciler, öğretmenleri Ufuk Bengi; "Bizim burada huzur içerisinde Robot Yarışması icra etmemizi sağlayan; Suriye'deki harekatta başarıyla mücadele eden, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını veren Atatürk'ün askerlerine selam olsun" ifadelerini kullanınca: hep birlikte asker selamı yaptılar.

Okulda büyük sevinç

Robotan sınıfının İzmir'deki başarısı okulda sevinçle karşılandı. Özlüce Tan Okulları Kurucu Temsilcisi Erten Kayan, Yönetim Kurulu Başkanları Mehmet Özuslu, Engin Kayan, Okul Müdür Yardımcısı Yasin Koçak, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Furkan Sayın ve Ufuk Bengi ile Robotan sınıfı öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.