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Rögar kapağı hırsızı suçüstü yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde son günlerde kaybolan rögar kapakları konusunda harekete geçen ekipler, hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde son günlerde kaybolan rögar kapakları konusunda harekete geçen ekipler, hırsızları kıskıvrak yakaladı.


Bazı bölge ve mahallelerde bulunan rögar kapaklarının yerinde olmaması üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin bir çok noktasında kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şahıs tespit edilerek takibe alındı. 21 yaşındaki Göksel B'yi takip eden ekipler, şahsı son çaldığı rögar kapağı ile birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

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