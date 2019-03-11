Rögar kapakları yol seviyesine çıkarılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla çalışmaları başlatan BUSKİ, ana arterlerdeki kanalizasyon ve yağmur suyu kapaklarını yolla aynı seviyeye getiriyor. Ankara yolu Sırameşeler mevkiinde başlatılan çalışma kapsamında, özel olarak geliştirilen araçla, öncelikle mevcut kapakların bulunduğu bölge dairesel olarak kesilip alınıyor. Sonra kapaklar yol seviyesine göre monte ediliyor. Özel olarak hazırlanan kimyasal maddeler kullanılarak yapılan çalışmanın ardından hemen asfaltlama yapılarak çalışma yarım saat gibi kısa sürede tamamlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda gece gündüz çalışan BUSKİ ekipleri sürücüleri rahatsız eden Mudanya yolu, Ankara yolu, Mimar Sinan ve Esentepe batçıklarındaki rögar kapaklarının 23'ünü yol seviyesine getirirken, pazar sabahı yapılan çalışmalarda ise Paşaçiftliği Merinos arası yapılan düzenlemelerde yaklaşık 50 rögar kapağının yol seviyesine getirildiği, çalışmaların devam edeceği belirtildi.