Roma dönemine ait mezardan iskelet çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde önceki yıllarda 3 adet lahit bulunan bölgede bu defa pişmiş topraktan yapılmış mezar bulundu. Uzmanlar, mezarda yaptığı incelemede 2 kişiye ait iskelet olduğunu açıkladı.

Hisardere köyü yolu üzerinde definecilerin kaçak kazılarıyla ortaya çıkan lahit mezarların olduğu tarla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl kamulaştırılmıştı. Roma dönemi lahit mezarlığı olan bölgede Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç koordinesinde tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde Roma dönemine ait çatkı şeklinde kiremitten yapılmış mezar ortaya çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, mezarın içerisinde değerli bir eşyaya rastlanılmadığı, ancak içinde iki insana ait iskelet olduğu ifade edildi.