Roman orkestrası coşturdu

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun da eşlik ettiği gecede Roman Orkestrası, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yıllardır Nilüfer Belediyesi etkinliklerinde sahne alan Roman Orkestrası, bu defa BAOB Oditoryum'da düzenlenen salon konserinde ilk kez sanatseverlerle buluştu. Ahmet Cansuyu'nun şefliğinde sahne alan Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın ‘Yedi Renk Cümbüş' adını verdiği konser büyük ilgi gördü. Birçok ünlü bestekar ve yorumcunun eserlerinin seslendirildiği geceye, söz ve güfte yazarı Rüştü Okyar da katıldı. Konserde, solist Hubeya Arun, Okyar'ın, “Özleyiş” adlı tango eserini seslendirdi.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun da eşlik ettiği gecede, orkestra, seslendirdiği eserlerle izleyenlere müzik keyfi yaşattı. Konseri izleyenler, hareketli parçalara coşkuyla eşlik etti.

Konser sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Şef Ahmet Cansuyu, Rüştü Okyar ve konserde emeği geçenlere çiçek vererek teşekkür etti.