Romatem'e Kadın istihdam ödülü

Yönetiminden en alt birime kadar kadın çalışanların ağırlıklı olduğu Romatem Sağlık Grubu'na çalışanlarının yüzde 70'i kadın olması sebebiyle devletten teşekkür ödülü geldi.

Kadınların detaycı ve sorumluluk sahibi olma özelliklerinin yüksek olduğunu bilen Romatem, hem kurumun hem de kadınların kazanması için insan kaynakları politikasında kadınları ön plana aldı. Romatem Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur, “Romatem Sağlık Grubu hastanelerinin her departmanında doktor, sağlık çalışanı ve idari personel olarak kadın çalışanlarımız aktif rol almaktadır. Kadın istihdamına katkılarımız ve desteklerimizden dolayı İşçi Bulma Kurumu tarafından teşekkür plaketi aldık. Tüm hastanelerimizin çalışan ortalamasının yüzde 70'ini kadın istihdamı oluşturuyor” dedi.

Kurumun kadınlara emanet edilmesinin en önemli göstergesinin Romatem Sağlık Grubu'nun yönetim kurulu başkan yardımcılığını 2 kadın yöneticinin üstlenmesi, tıbbi direktörün kadın olması olduğunu ifade eden Çamur, ayrıca idari bölümlerdeki yönetici ve sorumluların yüzde 85'inin de kadın çalışanlardan oluştuğunu vurguladı. Kadın çalışan oranının yüksek olmasının sebeplerini de anlatan Sinem Çamur, şöyle devam etti;

“Kalite ve hasta memnuniyeti odaklı çalışmaları, çok iyi bir dinleyici ve çözüm odaklı olmaları, zaman yönetimini iyi kullanmaları, empati yeteneği yüksek, sağduyulu ve beşeri ilişkilerde etkili olmaları hem kuruma hem de hasta memnuniyetine belirgin katma değer sağlıyor. Kadın yöneticilerimizin belirgin özellikleri ise inovatif olmaları, analitik düşünüp verilere dayalı hareket etmeleri, temkinli olmalarıdır. Bilinenin aksine duygusal değil son derece güçlü, kararlı ve sonuç odaklı davranmalarıdır. Etkili ve doğru iletişim yöntemleri ile başarılı projeler ve sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedirler.”

Kadınların aidiyet duygusu yüksek olduğu için iş yerlerine bağlılıklarının yüksek olduğunu belirten Çamur, bu sebeple departmanlardaki personel devir hızının çok düşük olduğunu ve Romatem'in kuruluş aşamasından bu yana birlikte yol aldıkları birçok kadın çalışanların halen devam ettiklerini vurguladı. Romatem Sağlık Grubu olarak kadın istihdamına katkılarının her zaman devam edeceğini vurgulayan Sinem Çamur, kadınların hizmet sektöründeki varlığının çok önemli olduğunu söyledi. Çamur, “Türkiye'de artık kadınlar iş hayatında daha çok aktif rol üstlenip, karar verici konuma geliyor ve şirketlerin yönetim katında görev alan kadın yönetici oranı her geçen gün artıyor. Ancak toplumsal ön yargılarımız maalesef devam etmektedir. Hayatın her dalında, üretimde, sanatta, sporda kadının daha aktif rol almasını temenni ediyorum” diye konuştu.