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Römorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde römorktan düşen yaşlı kadın yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde römorktan düşen yaşlı kadın yaralandı.


Olay Eskiköy'de meydana geldi. Çalışmak için gittikleri tarladan traktörle dönen Nevriye T'nin (68), evlerinin önünde ineceği sırada römorka ayağı takıldı. Dengesini kaybeden Nevriye T. römorktan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Römorktan düşerek yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla alakalı tahkikat başlattı.

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