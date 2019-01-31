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Römorktan düştü tekerlek altında kalarak can verdi

Bursa’nın İznik ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay 10 gün önce Mahmudiye mahallesinde yaşandı. İddiaya göre tarladan dönen Lüfü Sakıt'ın kullandığı 16 JJ 421 plakalı traktörün römorkunda oturan Elmas Sakıt (56), dengesini kaybederek düştü. Kaza da römorkun tekerleğinin altında kalan Elmas Sakıt ağır yaralandı. Önce İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Sakıt daha sonra Bursa'da ki Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Elmas Sakıt dün gece hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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