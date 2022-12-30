Ruhsatsız faaliyet gösteren kahvehaneler mühürlendi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemeler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmaksızın faaliyet gösterildiği tespit edilen 4 adet kahvehane mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli şartları uygulayıncaya kadar ticari faaliyetten men edildi. Yetkililer denetimlerin devam edeceğinin bilgisini verdi.